"Захистила ще одну дитину": Астаф'єва показала, кого врятувала. Фото



Фото з Instagram Даші Астаф'євої

Волонтерка та колишня співачка Даша Астаф'єва показалася з птахом, якого вона врятувала.

Світлинами Даша поділилася у своєму Instagram.

"Захистила плюс ще одну дитину. Знайомтесь - Патрік, галка, яку ми знайшли на дорозі. Вивчивши, що шанс вижити у злітка, який випав з гнізда, але ще не вміє літати, ну зовсім невеликий, прийняли рішення забрати додому. Тепер він живе з нами", - написала Астаф'єва.

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Даша поділилася фото з пташеням, яке вже підросло

Пташечку знайшли на дорозі

Вона додала, що за тиждень пташеня дуже підросло і навчилося самостійно пити та їсти.

Як відомо, Даша дуже любить тварин й має двох собак

У коментарях прихильники називають Дашу мавкою

"А вчора полетів. Отаке. Одразу ж, спростовуючи упередження, раджу почитати про цих цікавих пташок", - зазначила Даша.

Патрік тепер живе у Даші

Нагадаємо, нещодавно Даша Астаф'єва в обтислому спортлуці показала, як приводить свою фігуру в норму після того, як набрала 10 кілограмів.

Як відомо, восени минулого року Астаф'єва втратила свого улюбленця, собаку Чічіко. У смерті чотирилапого Даша звинувачує ветклініку, де лікували пса, у халатності.