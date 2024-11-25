"Щоб не просідали перегляди": Астаф'єва в обтислому луці показала свої "вихиляси" у спортзалі
Ексспівачка, волонтерка та ведуча Даша Астаф'єва вирішила підвищити активність сторінки відеозвітом з тренування.
У сторіс в Instagram 39-річна колишня виконавиця показала, як пітніла над пружним тілом у спортзалі.
"Щоб не просідали перегляди і не падала статистика, ось вам тренування, а ви мені реакцію! Як вам такі вихиляси?", - запитала Даша у підписників.
Нагадаємо, у квітні Астаф'єва розповіла про набрані 10 кіло, які взялася активно скидати. Впродовж року Даша займалася спортом, про що регулярно звітувала в соцмережах.
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