Астаф'єва у ботфортах та шкірі вдала з себе сувору керівницю. Фото

Марія Мельник 14 жовтня, 13:30
Даша в сукні і з торбинками
фото з Instagram

Ексспівачка та ведуча Даша Астаф'єва стала обличчям нової спільної колекції українських брендів INTERTOP та CHER’17.

Для кампейну 39-річна Даша перетворилася на бізнесвумен у столичному офісі.

Астаф'єва у ділових сукнях, піджаку та на підборах епатажно позакривала робочі питання на камеру.


Даша Астаф’єва в сукні і сорочці

Як вам Астаф’єва у такому амплуа?

Даша Астаф’єва в чорній торбинці показалася в офісі

Даша була б вимогливою і суворою босою

Даша у костюмі в офісі

До речі, з самого дитинства ексспівачка мріяла бути "не такою як всі"

І хоча Астаф’єва виглядає впевнено і яскраво, вона доволі часто почувається нездарою

І хоча Астаф’єва виглядає впевнено і яскраво, вона доволі часто почувається нездарою

Не хотілося б запізнюватися на роботу до такої керівниці...

Не хотілося б запізнюватися на роботу до такої керівниці...

Цікаво, що для кампейну Дашу зробили босою серед чоловіків. Ймовірно, невипадково

Цікаво, що для кампейну Дашу зробили босою серед чоловіків. Ймовірно, невипадково

Як відомо, ледь кожен кампейн CHER’17 - скандальний інфорпривід. У квітні минулого року реклама про "тьолочок" з Дашею Квітковою збурила мережу.

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Даша Астаф’єва стала обличчям нової колекції CHER’17 х INTERTOP

Астаф'єва Парфільєва Таня
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