Астаф'єва у ботфортах та шкірі вдала з себе сувору керівницю. Фото
Ексспівачка та ведуча Даша Астаф'єва стала обличчям нової спільної колекції українських брендів INTERTOP та CHER’17.
Для кампейну 39-річна Даша перетворилася на бізнесвумен у столичному офісі.
Астаф'єва у ділових сукнях, піджаку та на підборах епатажно позакривала робочі питання на камеру.
Як відомо, ледь кожен кампейн CHER’17 - скандальний інфорпривід. У квітні минулого року реклама про "тьолочок" з Дашею Квітковою збурила мережу.
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