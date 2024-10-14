Астаф'єва у ботфортах та шкірі вдала з себе сувору керівницю. Фото

Ексспівачка та ведуча Даша Астаф'єва стала обличчям нової спільної колекції українських брендів INTERTOP та CHER’17.

Для кампейну 39-річна Даша перетворилася на бізнесвумен у столичному офісі.

Астаф'єва у ділових сукнях, піджаку та на підборах епатажно позакривала робочі питання на камеру.

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Як вам Астаф’єва у такому амплуа?

Даша була б вимогливою і суворою босою

До речі, з самого дитинства ексспівачка мріяла бути "не такою як всі"

І хоча Астаф’єва виглядає впевнено і яскраво, вона доволі часто почувається нездарою

Не хотілося б запізнюватися на роботу до такої керівниці...

Цікаво, що для кампейну Дашу зробили босою серед чоловіків. Ймовірно, невипадково

Як відомо, ледь кожен кампейн CHER’17 - скандальний інфорпривід. У квітні минулого року реклама про "тьолочок" з Дашею Квітковою збурила мережу.