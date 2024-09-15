Астаф'єва наробила ніжних фото у гортензіях та розповіла, про що мовчить жінка

Юлія Леськова 15 вересня, 14:08
Даша Астаф'єва позує для фото
Фото juliablack.photographer

Ексспівачка та ведуча Даша Астаф'єва показала ніжні фото у квітах та поділилася, про що думає жінка.

Світлини Даша опублікувала у своєму Instagram.

"Про що мовчить жінка? Я почну, а ви продовжуйте, в нас то завжди гарно виходить, ділитися і підтримувати одна одну", - написала зірка.


Астаф'єва зазначила, що жінка мовчить про втому від думок, від страхів за себе і рідних.

"Відчуття втраченого часу на цій клятій війні. Втрати, які не перестають вбивати щодня. Мене і так багато інших людей. Про себе ту, якою вже ніколи не буду. Мрії, які все одно, колись, мають статися, головне не переставати мріяти", - заявила вона.

Даша Астаф'єва на ніжних фото

Даша позувала у в'язаній білій сукні

Фото capolya

Даша також додала, що мовчить про людей, які існують, але не мають існувати, про те, що від неї не залежить.

"Несправедливість і біль від її масштабів усвідомлення. Про батьків. Дім. І все, що завжди так тримало…а зараз ледве тримається. Про зміни, до яких так і не звикну. Думи посеред ночі, такі вже звичні і безконечні. Я можу продовжувати, не зупиняючись..." - додала вона.

Як вам Даша у такому ніжному образі?

Як вам Даша у такому ніжному образі?

Фото capolya
Даша Астаф'єва позує у квітах
Даша наробила фото у гортензіях
Фото capolya

Нагадаємо, якось Даша показала фото у кімоно з тороками та новим співмешканцем.

Як відомо, Астаф'єва взяла участь у фотосесії, де перетворилася у героїню картини українського художника, яку поцупили окупанти.

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