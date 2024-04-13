Обійми з Дантесом та полуниця: Кацуріна показала свій "щоденник вихідного дня". Фото

Юлія Леськова 13 квітня, 16:59

Дизайнерка та рестораторка Даша Кацуріна показала підписникам, як проводить вихідні у компанії Володимира Дантеса та дітей.

Світлинами Даша поділилася у своєму Instagram.

На кадрах Кацуріна обіймається з Дантесом, також на фото зазнімковані діти, які ласують полуницею, інвентар для садівництва та сама Даша на подвір'ї будинку у шортах та светрі.

Даша відпочиває в обіймах коханого
Даша відпочиває в обіймах коханого
Фото Instagram Даші Кацуріної

Син Даші та Міші Кацуріних Іван

Син Даші та Міші Кацуріних Іван

Даша зі своєю донькою Сашею

Даша зі своєю донькою Сашею

"Weekend diary (щоденник вихідного дня, - ред.), - підписала дизайнерка серію фото.

Фото з Instagram Даші Кацуріної
Попоратися на грядках - релакс вихідного дня

Попоратися на грядках - релакс вихідного дня

Нагадаємо, Дантес і Кацуріна разом з 2022 року, наприкінці 2023 пара з'їхалася. Зараз вони проживають у будинку за Києвом.

Як відомо, колишні Даші та Вови, Міша Кацурін та Надя Дорофєєва вже одружилися.

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