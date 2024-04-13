Обійми з Дантесом та полуниця: Кацуріна показала свій "щоденник вихідного дня". Фото
Дизайнерка та рестораторка Даша Кацуріна показала підписникам, як проводить вихідні у компанії Володимира Дантеса та дітей.
Світлинами Даша поділилася у своєму Instagram.
На кадрах Кацуріна обіймається з Дантесом, також на фото зазнімковані діти, які ласують полуницею, інвентар для садівництва та сама Даша на подвір'ї будинку у шортах та светрі.
"Weekend diary (щоденник вихідного дня, - ред.), - підписала дизайнерка серію фото.
Нагадаємо, Дантес і Кацуріна разом з 2022 року, наприкінці 2023 пара з'їхалася. Зараз вони проживають у будинку за Києвом.
Як відомо, колишні Даші та Вови, Міша Кацурін та Надя Дорофєєва вже одружилися.
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