Насерфилися і в шапках: як Кацуріна з дітьми у Португалії відпочивала. Фото
Дизайнерка, рестораторка та мама Даша Кацуріна вирушила на відпочинок у Португалію.
29-річна ексдружина Міші Кацуріна показала, як проводить час разом з дітьми, 3-річним сином Іваном та 8-річною донькою Сашею.
"Подобається", - коротко написала Кацуріна про відпочинок.
Нагадаємо, нині Кацуріна перебуває у стосунках зі співаком Володимиром Дантесом. Їхній роман почався після того, як їхні екси - Надя Дорофєєва та Міша Кацурін стали парою, а згодом одружилися.
Раніше Дантес розказував, на чому тримаються їхні стосунки з Кацуріною та її нащадками.
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