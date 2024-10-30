Насерфилися і в шапках: як Кацуріна з дітьми у Португалії відпочивала. Фото

фото з Instagram

Дизайнерка, рестораторка та мама Даша Кацуріна вирушила на відпочинок у Португалію.

29-річна ексдружина Міші Кацуріна показала, як проводить час разом з дітьми, 3-річним сином Іваном та 8-річною донькою Сашею.

"Подобається", - коротко написала Кацуріна про відпочинок.

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Даша з донькою Сашею в Португалії фото з Instagram

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Нагадаємо, нині Кацуріна перебуває у стосунках зі співаком Володимиром Дантесом. Їхній роман почався після того, як їхні екси - Надя Дорофєєва та Міша Кацурін стали парою, а згодом одружилися.

Раніше Дантес розказував, на чому тримаються їхні стосунки з Кацуріною та її нащадками.