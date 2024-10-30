Насерфилися і в шапках: як Кацуріна з дітьми у Португалії відпочивала. Фото

Марія Мельник 30 жовтня, 18:00
Кацуріни на відпочинку в Португалії
фото з Instagram

Дизайнерка, рестораторка та мама Даша Кацуріна вирушила на відпочинок у Португалію.

29-річна ексдружина Міші Кацуріна показала, як проводить час разом з дітьми, 3-річним сином Іваном та 8-річною донькою Сашею.

"Подобається", - коротко написала Кацуріна про відпочинок.


Кацуріна з донькою в Португалії

Даша з донькою Сашею в Португалії

фото з Instagram
Саша Кацуріна - кумедний портрет

Коли випадково відкрила фронтальну камеру на телефоні

Серфинг в Португалії

Даша не витрачала час, а вчилася підкорювати хвилі

Діти Кацуріних

Іван і Саша вже мають власний впізнаваний стиль

Обвітрені вуста, засмага і дошка для серфінгу розказують багато про відпустку Даші

Обвітрені вуста, засмага і дошка для серфінгу розказують багато про відпустку Даші

Нагадаємо, нині Кацуріна перебуває у стосунках зі співаком Володимиром Дантесом. Їхній роман почався після того, як їхні екси - Надя Дорофєєва та Міша Кацурін стали парою, а згодом одружилися.

Раніше Дантес розказував, на чому тримаються їхні стосунки з Кацуріною та її нащадками.

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