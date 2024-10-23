"Кайфую поруч": Дантес розповів, на чому тримаються стосунки з Кацуріною та її дітьми
Музикант і блогер Володимир Дантес не дуже любить мріяти, але якщо потрібно для стосунків, то із задоволенням це робить.
Саме спільні мрії та плани - це те, що тримає їхні взаємини з дизайнеркою Дашею Кацуріною у важкі моменти під час повномасштабної війни. Про це Вова поговорив з Машею Єфросиніною.
На запитання ведучої, на чому нині тримаються його стосунки з Дашею, Дантес сказав:
"Насолоджуватися життям сьогодні, але будувати якісь супер мрії, плани, які здаються, можливо, нездійсненними. Не знаю, там, план побудувати будинок, що ми зможемо робити, коли ми зможемо поїхати разом в Португалію, в Америку. Наша улюблена розмова: "ой, у нас закінчилися візи в Америку. От що ми будемо робити, коли можна буде...". Ти ж думаєш і мрієш про щось приємне".
"Я, чесно, не завжди люблю про щось мріяти, але я підтримую цю розмову, бо це психологічно важливо, і я розумію, що нам удвох від цього буде легше", - зізнався він.
Також Єфросиніна запитала Дантеса, у чому його відповідальність за дітей Кацуріної.
"Я не знаю, я просто кайфую поруч з ними, ми все робимо разом, проводимо корисно час. Даша - класний менеджер як мама, в нас все налагоджено. Я не можу уявити, за що можна переживати. Коли обстріли - ну це лотерея. Страшно? Страшно. Коли не з нами вони - це страшно", - відповів Володимир і додав, що в Саші та Івана є чудові батьки, які забезпечують їм щасливе і насичене дитинство та не перекладають на них свої власні страхи.
Нагадаємо, влітку Кацуріна вперше публічно подякувала Дантесу за те, що він покохав не лише її, а і двох її дітей.
Як відомо, стосунки пари почалися після того, як їхні екси - Надя Дорофєєва та Міша Кацурін закрутили роман, що переріс у шлюб.