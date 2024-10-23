"Кайфую поруч": Дантес розповів, на чому тримаються стосунки з Кацуріною та її дітьми

Дантес про стосунки з Кацуріною

Музикант і блогер Володимир Дантес не дуже любить мріяти, але якщо потрібно для стосунків, то із задоволенням це робить.

Саме спільні мрії та плани - це те, що тримає їхні взаємини з дизайнеркою Дашею Кацуріною у важкі моменти під час повномасштабної війни. Про це Вова поговорив з Машею Єфросиніною.

На запитання ведучої, на чому нині тримаються його стосунки з Дашею, Дантес сказав:

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"Насолоджуватися життям сьогодні, але будувати якісь супер мрії, плани, які здаються, можливо, нездійсненними. Не знаю, там, план побудувати будинок, що ми зможемо робити, коли ми зможемо поїхати разом в Португалію, в Америку. Наша улюблена розмова: "ой, у нас закінчилися візи в Америку. От що ми будемо робити, коли можна буде...". Ти ж думаєш і мрієш про щось приємне".

Мріяти та будувати спільні плани - рецепт від Дантеса

"Я, чесно, не завжди люблю про щось мріяти, але я підтримую цю розмову, бо це психологічно важливо, і я розумію, що нам удвох від цього буде легше", - зізнався він.

Також Єфросиніна запитала Дантеса, у чому його відповідальність за дітей Кацуріної.

"Я не знаю, я просто кайфую поруч з ними, ми все робимо разом, проводимо корисно час. Даша - класний менеджер як мама, в нас все налагоджено. Я не можу уявити, за що можна переживати. Коли обстріли - ну це лотерея. Страшно? Страшно. Коли не з нами вони - це страшно", - відповів Володимир і додав, що в Саші та Івана є чудові батьки, які забезпечують їм щасливе і насичене дитинство та не перекладають на них свої власні страхи.

Дантес одразу зауважив, що він не вітчим дітям Кацуріних, він просто Вова

Нагадаємо, влітку Кацуріна вперше публічно подякувала Дантесу за те, що він покохав не лише її, а і двох її дітей.

Як відомо, стосунки пари почалися після того, як їхні екси - Надя Дорофєєва та Міша Кацурін закрутили роман, що переріс у шлюб.