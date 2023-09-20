Квіткова у бікіні показала, де в Ісландії +30. ФОТО

Блогерка Даша Квіткова гайнула в подорож до Ісландії та не змусила своїх підписників надто довго чекати на красивий контент.

Щоправда, порція його виявилася несподіваною, враховуючи, що температура повітря там, де зараз перебуває Даша, +8 градусів за Цельсієм.

Даша відкриває для себе Ісландію Фото з Instagram Квіткової

Зате вода у термальній лагуні, де поніжилася зірка, більше 30 градусів.

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Блогерка знайшла теплу локацію для спекотних фото

"Як мені подобається бути жінкою", - написала Квіткова

А ось і контент в шапці наспів

Вітер креативить із зачіскою Квіткової

Нагадаємо, в мережі підозрюють, що в ексдружини "Холостяка" Микити Добриніна роман із його "колегою".

Як відомо, про розлучення зіркова пара, яка має спільного синочка Лева, оголосила в січні.







