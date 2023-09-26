Паєтки з ніг до голови, чоловічий костюм та голі плечі: Демі Мур з песиком попозувала для тематичної зйомки

26 вересня, 16:38

Актриси Демі Мур, Хлоя Севіньї та Даян Лейн, які зіграли у новому серіалі-антології про письменника Трумена Капоте "Feud", попозували разом для видання Town and Country.

Особливої уваги заслуговує 60-річна Мур, яка не лише постала у кількох розкішних образах, а й знялася зі своєю улюбленицею - чіхуахуа Пілаф.

Даян Лейн, Демі Мур і Хлоя Севіньї зустрілися не лише в серіалі, а й в тематичній зйомці

Даян Лейн, Демі Мур і Хлоя Севіньї зустрілися не лише в серіалі, а й в тематичній зйомці

фото Town and Country Magazine

Як написала Демі в Instagram - це перша редакційна стаття, в якій з'явилася Пілаф.


Демі бере Пілаф із собою на модні покази, на пляж, а тепер і на глянцеві зйомки

Демі бере Пілаф із собою на модні покази, на пляж, а тепер і на глянцеві зйомки

60-річна Мур показала дива позування

60-річна Мур показала дива позування

До речі, нещодавно Мур відвідала модний показ у доволі відвертому вбранні. Крізь сукню актриси було видно її груди.

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