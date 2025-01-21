"Переступила через себе": Денисенко розказала, як пережила зйомки сцени з оголеними грудьми

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Акторка Наталка Денисенко поділилася враженнями від перших зйомок у повному метрі.

В інтерв'ю Elle актриса також розказала про головну роль та виклики у фільмі "Коли ти вийдеш заміж", зокрема сцену, де довелося оголити груди.

"Я вже знімалася в повнометражних фільмах, хоча більша частина моїх робіт — це серіали. Однак цей фільм — перша моя головна роль європейського рівня, не тільки для України. Це особливий проєкт, і найбільше я чекаю, щоб глядачам сподобався фільм", - зазначила Денисенко.

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За задумом продюсера Олексія Лимаренка, у одній зі сцен фільму мали повторити сюжет картини "Спляча Венера", тож Наталці запропонували розкрити груди для більшої естетики. Акторка розказала, як поставилася до несподіваної для неї ситуації.

"Спочатку я подумала, що буду прикрита, але Олексій запропонував мені зробити ще один крок — він попросив мене розкрити груди, пояснивши, що саме так виглядатиме естетично і красиво.

На момент, коли це сталося, я вже переживала певний внутрішній конфлікт — я не планувала цього. Але розуміючи, що це частина концепту фільму, я погодилась. І ось, я переступила через себе, бо зрозуміла, що це не просто сценічний момент, а частина великої ідеї, яка має глибокий художній зміст. В результаті це вийшло природно та красиво, і я була рада, що змогла відкритися не лише фізично, але й емоційно для цієї ролі", - поділилася враженнями актриса.

У серпні минулого року на факап-стендапі від УП й TabloID "Баляндраси" Денисенко розказувала про "провальні" проби і факап з цицьками

Нагадаємо, у жовтні 2024-го Наталка пригадувала співпрацю з росіянами та про меншовартість українських акторів.