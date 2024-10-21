"Соромно, але інакше вдіяти не могла": Денисенко про співпрацю з росіянами та меншовартість українських акторів

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Акторка Наталка Денисенко розповіла, як змінилися її погляди за час повномасштабного вторгнення.

В інтерв'ю "Українській правді" 34-річна актриса пригадала про співпрацю з росіянами і зізналася, що відчуває за це сором.

"На початку повномасштабного вторгнення у мене була така величезна ненависть до цих колег, з якими я працювала (мені хотілося взяти їх за комір і трусити). Зараз в мене більш спокійна позиція. Просто не хочеться навіть згадувати, хай сидять за цією залізною завісою. Я не хочу мати ніяких стосунків з ними. Ще пів року-рік тому у мене були пропозиції від якогось російського режисера знятися в Європі. Він навіть писав англійською на сторінку мого менеджера. Ми прийняли рішення, що нічого не будемо відповідати", - зазначила Наталка.

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Як відомо, якийсь час після початку війни на сході України у 2014-му Денисенко продовжувала співпрацювати з росіянами (хоча й в межах України). Актриса зізналася, що на той час не усвідомлювала масштаби трагедії.

"Я просто жила в якомусь рожевому світі. Думала: "ой, десь там війна. Як погано...". Пам'ятаю, що навіть приїжджали актори з Росії, і ми обговорювали, що якось це ж вирішиться. Напевно, це велика заслуга пропаганди російської і недостача українізації. Тому що нам ніхто з екранів, телевізорів, в соцмережах не казав: "Люди, прокиньтеся, війна". Я розуміла, що треба допомагати, однак нормального усвідомлення не було. Те, що прийшли забирати наші землі, я не розуміла", - відповіла вона.

"Тому я постійно кажу, що треба про це пам'ятати, хоча б плекати свою мову, цікавитися політикою (хоча б мінімально якось), щоб цього не повторилося. Мені соромно, але інакше вдіяти я не могла, тому що у мене не було такого ресурсу, тому важливо теж говорити в соцмережах про це постійно", - зазначила Наталка.

Денисенко пригадала, як під час співпраці з російськими акторами українські зірки відчували меншовартість.

"Українські актори завжди були меншовартісними, тому що кіно і серіальне виробництво було в такій системі, що, наприклад, наш і російський телеканал об'єднуються, знімають серіал і потім продають. Знімати у нас набагато дешевше. Наші актори коштують набагато дешевше. У нас з зірок одиниці: Ольга Сумська, Богдан Ступка, Богдан Бенюк та ще пару. Всі інші зірки - російські актори.

Їх привозять сюди (до України - ред.) на головні ролі, платять дуже класні гонорари, а всіх інших набирають дешевих на маленькі ролі. Якщо для росіян були нормальні умови, то у українських акторів, м'яко кажучи, гірші. Була така система, пропаганда", - пояснила акторка.

Наталка також відповіла, чи готова буде в майбутньому зніматися з російськими акторами, які підтримали українців.

"Які підтримали? Наприклад, Катя Кузнецова, яка відразу приїхала в Україну, коли все це сталося. Або Любава Грешнова і Михайло Пшеничний. Вони жили в Росії, працювали там, почалося повномасштабне вторгення. Я готова з ними працювати, звичайно", - відповіла акторка.

У червні минулого року Катерина розказувала про роботу з росіянами та майно на території країни-ворога

Любава Грешнова і Михайло Пшеничний також підтримали українців

"А от, наприклад, Галя Безрук, яка вибрала залишитися у себе в країні зі своєю дитиною, будувати свою кар'єру, з нею, звичайно, я не буду працювати. Це нормально, це її вибір. В якійсь мірі я розумію, чому вона так зробила. Вона зробила вибір зі страху", - запевнила акторка.

Як відомо, Денисенко не боїться визнавати свої помилки і вибачатися за них. У серпні на заході від УП й TabloID "Баляндраси" вона розказувала про свої професійні курйози.