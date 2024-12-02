Денисенко в береті та мінішубі на голе тіло пораділа приходу зими

34-річна акторка Наталка Денисенко на честь приходу зими замилувала черговим образом свого улюбленого кольору.

В Instagram актриса запостила фото в мінішубці та яскравому червоному береті.

"Перший день зими і мій улюблений місяць холодної пори року. Тут і всі свята: і мій день народження, і Різдво з новим роком , і день народження моєї мами… А значить, що саме це час - коли чудеса вриваються в моє життя. Знаєте що сьогодні новолуння в Стрільці?

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Це мій знак і він дуже позитивний. Можна писати список справ, планів, і вони обовʼязково реалізуються найкращим чином! Вірте, будь ласка, в дива, бо коли, як не зараз?", - звернулася до підписників Денисенко.

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Як відомо, Денисенко не завжди виглядала так яскраво і впевнено. Напочатку великої війни у Наталки почалося загострення акне, про боротьбу з яким вона розповідала раніше.