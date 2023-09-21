DJ Nana догори ногами показала, в чому вона монстр. ФОТО

Тамара Кудрявченко 21 вересня, 14:00

Діджейка Нана продовжує ділитися з підписниками своїм спортивним контентом.

Цього разу вона в обтислому комбінезоні показала вправи з йоги догори ногами і заявила, що в них вона монстр.

"Покажу вам майстерність, зірви голова. У цій справі я просто монстр. У цій справі всі рухи просто космос 😉) Перша самостійна Врішчікасана", - похвалилася Нана.

Нана щоразу дивує карколомними позами

Нана щоразу дивує карколомними позами


І розтяжкою

І розтяжкою

Це називається Врішчікасана або поза скорпіона

Це називається Врішчікасана або поза скорпіона

Нагадаємо, раніше Нана показувала і ліжковий стретчинг, і шпагати у відвертих луках та навіть стрибки навпаки.

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