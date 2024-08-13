Дівчина Касселя прикрила голі груди волоссям та всілася на ванну для чуттєвих фото

Тетяна Сухачова 13 серпня, 16:15

Дівчина 57-річного французького актора Венсана Касселя, модель Нара Баптіста полюбляє ділитися у соцмережах чуттєвим фотоконтентом.

Вкотре 27-річна кралечка показала нові фото на своїй сторінці в Instagram. У дописі Нара постала в ніжній сукні та попозувала на тлі домашнього інтер’єру.

Модель Нара Баптіста

Нара у ніжній сукенці влаштувала домашню фотосесію

фото з Instagram Нари Баптісти
Дівчина Венсана Касселя Нара Баптіста

Модель наробила чуттєвих фото

фото з instagram Нари Баптісти

27-річна дівчина Касселя

Знайшлося також місце кадрам топлес

фото з Instagram
Нара Баптіста, дівчина Венсана Касселя
фото з Instagram

До речі, Нару часто порівнюють із попередньою дружиною Касселя, моделлю Тіною Кунакі. Як відомо, пара розійшлася навесні 2023-го після 5 років шлюбу. Ніхто зі сторін не коментував розлучення, тому донині причина їхнього розриву залишається невідомою.

Нагадаємо, як з Кунакі так і з чинною пасією у Касселя чимала різниця у віці. Актор старше своєї теперішньої дівчини на 30 років, хоч це і, здається, його не бентежить. Більше про пари, яких не турбують цифра у паспорті, TabloID розповідав у попередньому матеріалі.

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Модель Венсан Кассель
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