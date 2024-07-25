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Монатік у запальному кліпі зняв своїх синів на тлі сучасного мистецтва. Відео

Тетяна Сухачова 25 липня, 12:45

Артист Дмитро Монатік представив новий яскравий кліп на запальну пісню "Не мине".

Цього разу у відео, крім традиційного балету і самого артиста, з’явилися також сини виконавця: Платон та Данило.

Хлопці з’являються у низці сцен на тлі балету, грають у відеоігри та підтримують crazy-вайб усього кліпу. Як пояснюють автори, хлопчики є символом дитячого погляду на дорослі питання.

Сини Дмитра Монатіка Данило і Платон

Артист із синами на зйомках кліпу

фото пресслужби Дмитра Монатіка

Старший і молодший сини Дмитра Монатіка

Хлопці зростають у дуже креативному середовищі :)

фото пресслужби Дмитра Монатіка
Дмитро Монатік у кліпі Не мине

Відео вийшло, як завжди, яскравим та запальним

фото пресслужби Дмитра Монатіка
Данило та Платон Монатіки на зйомках

На зйомках хлопчиків частували смачненьким

фото пресслужби Дмитра Монатіка

"Музика інколи може допомогти. У моєму випадку музика сьогодні — це телепорт в різні місця, спогади і фантазії про майбутнє. Увімкнув, закрив очі і полетів… Нехай звучить і ніколи не мине", – коментує свою нову роботу Монатік.

ДИВІТЬСЯ ВІДЕО:

Нагадаємо, у квітні Монатік відзначив 38-річчя. Тоді артист показався у новому іміджі та відверто розповів, що думає про кризу середнього віку.

Як відомо, Дмитро разом з дружиною Іриною виховують двох синів. Їм артист, як відомо, неодноразово присвячував тексти та вірші. А самі хлопчики декламували їх на камеру.

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