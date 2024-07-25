Монатік у запальному кліпі зняв своїх синів на тлі сучасного мистецтва. Відео
Артист Дмитро Монатік представив новий яскравий кліп на запальну пісню "Не мине".
Цього разу у відео, крім традиційного балету і самого артиста, з’явилися також сини виконавця: Платон та Данило.
Хлопці з’являються у низці сцен на тлі балету, грають у відеоігри та підтримують crazy-вайб усього кліпу. Як пояснюють автори, хлопчики є символом дитячого погляду на дорослі питання.
"Музика інколи може допомогти. У моєму випадку музика сьогодні — це телепорт в різні місця, спогади і фантазії про майбутнє. Увімкнув, закрив очі і полетів… Нехай звучить і ніколи не мине", – коментує свою нову роботу Монатік.
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Нагадаємо, у квітні Монатік відзначив 38-річчя. Тоді артист показався у новому іміджі та відверто розповів, що думає про кризу середнього віку.
Як відомо, Дмитро разом з дружиною Іриною виховують двох синів. Їм артист, як відомо, неодноразово присвячував тексти та вірші. А самі хлопчики декламували їх на камеру.