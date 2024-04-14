Знайди Монатіка: дружина співака розвеселила сімейним фото
Дружина співака Дмитра Монатіка Ірина показала підписникам кумедне сімейне фото.
Світлиною вона поділилася у своєму Instagram.
На кадрі Ірина позує біля сакури у рожевій довгій спідниці, сірому светрі та з рожевою сумочкою.
"Обожнюю сімейні фото з Дмитром Монатіком", - написала вона.
І справді, якщо придивитися до фотографії, то позаду сакури можна побачити Діму, який позує для сімейного знімку, ховаючись за деревом.
У коментарях підписники жартують, що Діма добре вийшов на світлині.
Нагадаємо, нещодавно Ірина Монатік поділилася фотографіями у затишному кріслі та зі своїм домашнім улюбленцем.
Як відомо, на початку повномасштабного вторгнення Ірина з дітьми виїхали за кордон. В Україну вони повернулися лише у вересні минулого року.
До слова, Дмитро та Ірина разом вже 12 років, 8 з яких - у шлюбі. Пара виховує двох синів: 7-річного Данила та 5-річного Платона.
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