Знайди Монатіка: дружина співака розвеселила сімейним фото

Дружина співака Дмитра Монатіка Ірина показала підписникам кумедне сімейне фото.

Світлиною вона поділилася у своєму Instagram.

На кадрі Ірина позує біля сакури у рожевій довгій спідниці, сірому светрі та з рожевою сумочкою.

"Обожнюю сімейні фото з Дмитром Монатіком", - написала вона.

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І справді, якщо придивитися до фотографії, то позаду сакури можна побачити Діму, який позує для сімейного знімку, ховаючись за деревом.

А ви з першого разу роздивилися Монатіка на фото?

У коментарях підписники жартують, що Діма добре вийшов на світлині.

Нагадаємо, нещодавно Ірина Монатік поділилася фотографіями у затишному кріслі та зі своїм домашнім улюбленцем.

Як відомо, на початку повномасштабного вторгнення Ірина з дітьми виїхали за кордон. В Україну вони повернулися лише у вересні минулого року.

До слова, Дмитро та Ірина разом вже 12 років, 8 з яких - у шлюбі. Пара виховує двох синів: 7-річного Данила та 5-річного Платона.