"Рідні кицьки": Ступка з коханою та донькою попозував коло новорічних декорацій у Беверлі-Хіллз
Актор Дмитро Ступка, який уже три роки проживає у США, наробив нових фото зі своєю дамою серця, співачкою Юлією Барабановою та донечкою від ексдружини Поліни Логунової, Богданою.
Світлинами Дмитро поділився у своєму Instagram.
Актор зі своїми дівчатами попозував у Беверлі-Хіллз на тлі новорічних інсталяцій.
"Мої рідні кицьки. Моя підтримка. Моє продовження. Моя любов", - написав Ступка.
До речі, схожими фото поділилася й Юлія.
"Мої кохані половинки", - написала Барабанова.
Нагадаємо, Дмитро Ступка розлучився зі своєю дружиною Поліною Логуновою у 2022-му році після переїзду у США. У експодружжя росте донечка, 7-річна Богдана.
Як відомо, спільний контент з Барабановою Ступка почав постити у серпні минулого року. У Юлії також є дитина від попередніх стосунків.