"Рідні кицьки": Ступка з коханою та донькою попозував коло новорічних декорацій у Беверлі-Хіллз

Фото з Instagram Дмитра Ступки

Актор Дмитро Ступка, який уже три роки проживає у США, наробив нових фото зі своєю дамою серця, співачкою Юлією Барабановою та донечкою від ексдружини Поліни Логунової, Богданою.

Світлинами Дмитро поділився у своєму Instagram.

Актор зі своїми дівчатами попозував у Беверлі-Хіллз на тлі новорічних інсталяцій.

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"Мої рідні кицьки. Моя підтримка. Моє продовження. Моя любов", - написав Ступка.

Ступка показався зі своїми "кицями"

До речі, схожими фото поділилася й Юлія.

"Мої кохані половинки", - написала Барабанова.

Нагадаємо, Дмитро Ступка розлучився зі своєю дружиною Поліною Логуновою у 2022-му році після переїзду у США. У експодружжя росте донечка, 7-річна Богдана.

Як відомо, спільний контент з Барабановою Ступка почав постити у серпні минулого року. У Юлії також є дитина від попередніх стосунків.