Дочка Боно в спідньому посвітила апетитними формами в рекламі відомого бренду. Фото
Дочка соліста ірландського гурту "U2" Боно, акторка Ів Х'юсон стала обличчям нової рекламної кампанії бренду Calvin Klein.
Під час зйомки, яку показали в Instagram бренду, 33-річна зірка постала у стильній білизні, даючи роздивитись нову колекцію на своїх спокусливих формах.
Капсула, яку представляє Х'юсон, орієнтована на створення витонченого силуету та комфорту. Актриса попозувала у боді різних кольорів, шортах і бюстгальтері.
Нагадаємо, що батьком ірландської акторки є музикант Боно, який підтримує Україну з початку повномасштабного вторгнення. У 2018 році рок-зірка приїжджав до Києва з важливою місією, а у 2022 поспівав в столичному метро і підтримав українців.
До речі, Ів — молодша дочка фронтмена "U2" від Елісон Х'юсон. У дівчини також є старша сестра і двоє братів.
Боно в ім'я боротьби зі СНІД повезе когось на "місце злочину"
Боно заборонив Трампу приходити на його концерт
"Зло повстало": Боно присвятив вірш Україні та порівняв Зеленського зі святим
"Слово "воля" найважливіше у світі": Боно зі сцени присвятив палку промову Україні та Навальному. Відео