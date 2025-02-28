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Дочка Боно в спідньому посвітила апетитними формами в рекламі відомого бренду. Фото

Карина Тімкова - 28 лютого, 17:00

Дочка соліста ірландського гурту "U2" Боно, акторка Ів Х'юсон стала обличчям нової рекламної кампанії бренду Calvin Klein.

Під час зйомки, яку показали в Instagram бренду, 33-річна зірка постала у стильній білизні, даючи роздивитись нову колекцію на своїх спокусливих формах.

Капсула, яку представляє Х'юсон, орієнтована на створення витонченого силуету та комфорту. Актриса попозувала у боді різних кольорів, шортах і бюстгальтері.

Ів Х’юсон знялась у спокусливій фотосесії для Calvin Klein

Дівчина похизувалася пласким животом

Усі фото charlottemwales

Ів Х'юсон знялася у відвертій рекламній кампанії Calvin Klein

Соковиті стегна та бюст Ів можуть відволікти увагу від самої білизни

Дочка Боно попозувала в одному спідньому
Ів від природи має жіночні форми
Дочка Боно підкреслила фігуру у сексі білизні

Окрім класичних тканин, нова лінійка пропонує моделі з мереживом

Дочка Боно посвітила принадами

Х’юсон відома ролями у серіалах "Погані сестри", "В її очах", "Чудова пара" тощо

Ів Х’юсон попозувала у відвертій рекламній кампанії Calvin Klein

Сексуальні фотосесії акторка почала робити ще 10 років тому

Дочка Боно показала спокусливі форми у новій фотосесії

Обтисле боді стилісти поєднали з пальтом

Нагадаємо, що батьком ірландської акторки є музикант Боно, який підтримує Україну з початку повномасштабного вторгнення. У 2018 році рок-зірка приїжджав до Києва з важливою місією, а у 2022 поспівав в столичному метро і підтримав українців.

До речі, Ів — молодша дочка фронтмена "U2" від Елісон Х'юсон. У дівчини також є старша сестра і двоє братів.

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