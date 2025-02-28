Дочка Боно в спідньому посвітила апетитними формами в рекламі відомого бренду. Фото

Дочка соліста ірландського гурту "U2" Боно, акторка Ів Х'юсон стала обличчям нової рекламної кампанії бренду Calvin Klein.

Під час зйомки, яку показали в Instagram бренду, 33-річна зірка постала у стильній білизні, даючи роздивитись нову колекцію на своїх спокусливих формах.

Капсула, яку представляє Х'юсон, орієнтована на створення витонченого силуету та комфорту. Актриса попозувала у боді різних кольорів, шортах і бюстгальтері.

Дівчина похизувалася пласким животом Усі фото charlottemwales

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Соковиті стегна та бюст Ів можуть відволікти увагу від самої білизни

Ів від природи має жіночні форми

Окрім класичних тканин, нова лінійка пропонує моделі з мереживом

Х’юсон відома ролями у серіалах "Погані сестри", "В її очах", "Чудова пара" тощо

Сексуальні фотосесії акторка почала робити ще 10 років тому

Обтисле боді стилісти поєднали з пальтом

Нагадаємо, що батьком ірландської акторки є музикант Боно, який підтримує Україну з початку повномасштабного вторгнення. У 2018 році рок-зірка приїжджав до Києва з важливою місією, а у 2022 поспівав в столичному метро і підтримав українців.

До речі, Ів — молодша дочка фронтмена "U2" від Елісон Х'юсон. У дівчини також є старша сестра і двоє братів.