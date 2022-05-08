Боно з U2 приїхав до Києва і заспівав на станції метро. ВІДЕО
Ірландський музикант Боно, який публічно підтримував Україну під час війни з росією та оспівав президента Володимира Зеленського у вірші, вирішив на цьому не спинятися. Лідер U2 приїхав до України.
Боно та гітарист і беквокаліст Едж виступили на київській станції метро "Хрещатик", зокрема разом із гуртом Антитіла. Відео вже ширяться соцмережами.
View this post on Instagram
View this post on Instagram
View this post on Instagram
Нагадаємо, до Львова приїздили актори Лієв Шрайбер та Анджеліна Джолі. Їм довелося спускатися у сховища під час повітряних тривог.
Фото Getty Images
ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:
Джолі після візиту до Львова показала шматок шрапнелі, яким гралася маленька дівчинка
У Єрмака показали, хто справді має телефонний номер Джолі. ФОТО
"Сирени обірвали наш сон": Антитіла випустили спільну з Едом Шираном пісню. ВІДЕО
Приєднуйтесь до дискусії