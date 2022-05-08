Боно з U2 приїхав до Києва і заспівав на станції метро. ВІДЕО

Марія Ткаченко 8 травня 2022, 14:39

Ірландський музикант Боно, який публічно підтримував Україну під час війни з росією та оспівав президента Володимира Зеленського у вірші, вирішив на цьому не спинятися. Лідер U2 приїхав до України.

Боно та гітарист і беквокаліст Едж виступили на київській станції метро "Хрещатик", зокрема разом із гуртом Антитіла. Відео вже ширяться соцмережами.

Нагадаємо, до Львова приїздили актори Лієв Шрайбер та Анджеліна Джолі. Їм довелося спускатися у сховища під час повітряних тривог.

Фото Getty Images 

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