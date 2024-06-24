Донька Філатова у вишиванці та вінку показала, як святкувала Івана Купала

Катерина Філатова показала, як відсвяткувала Івана Купала

24 червня дочка мера Дніпра Катерина Філатова звітувала, як відсвяткувала Івана Купала.

Як і кожного року, 29-річна Катя у вишиванці та вінку наробила фото на тлі українських пейзажів.

Щоправда, цьогоріч дівчина святкувала не у Карпатах, а в Київській області.

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Філатова святкувала Івана Купала в селі Грузьке Київської області

Дівчина одягнула вишиванку від Etnodim

Як відомо, окрім старослов'янських свят Філатову надихають гори. Катерина професійно займається альпінізмом і показує підписникам, як підкорює вершини. Останній раз дівчина піднялася на найвищу точку Південної Америки.