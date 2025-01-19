Продовжує акторську династію: 7-річна донька Ступки знімається для Netflix

Фото з Instagram Дмитра Ступки

Донька актора Дмитра Ступки та його ексдружини Поліни Логунової, 7-річна Богдана, схоже, має шанси продовжити легендарну акторську династію. Дівчинка вже грає для Netflix.

Про це Логунова написала у своєму Instagram.

"Скільки було вкладено, стільки вкладається, скільки ще попереду! Коли мені казали "це дурниці", "це не реально", "не витрачай на це час", я зменшила всі витрати, свої прийоми їжі, покупки собі чого-небудь, щоби настав цей день. Богдана Ступка знімається для Netflix", - йдеться у дописі.

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Логунова похвалилася донечкою та її успіхами

Наразі невідомо, у якому саме проєкті донька Ступки бере участь та коли його можна буде побачити. Цікаво, що зірковий батько ще не похвалився успіхами донечки.

До речі, Дмитро Ступка частенько показує свою донечку у соцмережах.

Як відомо, Ступка та Логунова були разом 6 років. Після переїзду у США у 2022 році пара заявила про розлучення.