Донька Кравець топлес наробила домашніх фото в променях сонця

21-річна донька актриси і телеведучої Олени Кравець, Марія наробила красивих фото топлес і у джинсах.

На знімках дівчина, за її ж словами, продемонструвала свій бік, про який не знала раніше.

"Ця талановита дівчина побачила мене такою, якою навіть я сама себе ще ніколи не бачила", - написала Марія про фотографку і знімки.

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На тілі дівчини чимало тату. Вона розказувала і показувала, як робила останні з них

Марія перейшла на новий рівень відвертості з підписниками

До речі, деякі з татуювань дівчина українізувала (ще у 2021-му)

Не втрималася від компліментів і мама.

Відразу видно, що Маша не ховає від мами сторіс і постів у соцмережах

Нагадаємо, раніше Марія розказувала про брехню мамі, найскладніший період та чому ненавиділа читати книжки.