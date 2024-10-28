Донька Кравець топлес наробила домашніх фото в променях сонця
21-річна донька актриси і телеведучої Олени Кравець, Марія наробила красивих фото топлес і у джинсах.
На знімках дівчина, за її ж словами, продемонструвала свій бік, про який не знала раніше.
"Ця талановита дівчина побачила мене такою, якою навіть я сама себе ще ніколи не бачила", - написала Марія про фотографку і знімки.
Не втрималася від компліментів і мама.
Нагадаємо, раніше Марія розказувала про брехню мамі, найскладніший період та чому ненавиділа читати книжки.
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