Донька Вілліса і Мур попозувала у перлинах та з оголеними грудьми для чуттєвих фото
33-річна донька американських акторів Демі Мур та Брюса Вілліса, Скаут Вілліс вразила прихильників новою чутливою зйомкою.
Світлинами вона поділилася у своєму Instagram.
На фото Скаут позує топлес, на ній лише спідниця з перлин. Оголені груди доньки Мур та Вілліса прикриває волосся, яке стилісти вклали хвилями по всьому тілу дівчини.
"Дозвольте мені подарувати вам трохи фантазії", - написала Скаут під фото.
Нагадаємо, Демі Мур та Брюс Вілліс були одружені з 1987 по 2000 рік. У колишнього подружжя є ще двоє спільних дітей: 36-річна Румер та 30-річна Талула.
Після розлучення пара залишилася хорошими друзями. До речі, Демі Мур сильно підтримує екскоханого після того, як стало відомо про його тяжку хворобу, через яку він пішов з кіно.
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