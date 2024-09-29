Донька Вілліса і Мур попозувала у перлинах та з оголеними грудьми для чуттєвих фото

Юлія Леськова 29 вересня, 13:10
Скаут Вілліс позує для фото
Фото з Instagram Скаут Вілліс

33-річна донька американських акторів Демі Мур та Брюса Вілліса, Скаут Вілліс вразила прихильників новою чутливою зйомкою.

Світлинами вона поділилася у своєму Instagram.

На фото Скаут позує топлес, на ній лише спідниця з перлин. Оголені груди доньки Мур та Вілліса прикриває волосся, яке стилісти вклали хвилями по всьому тілу дівчини.


"Дозвольте мені подарувати вам трохи фантазії", - написала Скаут під фото.

Скаут Вілліс попозувала з оголеними грудьми

Скаут показала чуттєву фотосесію

Скаут Вілліс показала нові фото

З одягу на ній були лише перлини

Як вам ніжний образ доньки Мур та Вілліса

Як вам ніжний образ доньки Мур та Вілліса

Нагадаємо, Демі Мур та Брюс Вілліс були одружені з 1987 по 2000 рік. У колишнього подружжя є ще двоє спільних дітей: 36-річна Румер та 30-річна Талула.

Після розлучення пара залишилася хорошими друзями. До речі, Демі Мур сильно підтримує екскоханого після того, як стало відомо про його тяжку хворобу, через яку він пішов з кіно.

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Брюс Вілліс демі мур
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