23-річна донька Брежнєвої в бікіні та сітці попозувала на пляжі коло скелі. Фото

Юлія Леськова 7 вересня, 11:21
Соня Кіперман позує для фото
Фото з Instagram Соні Кіперман

23-річна донька співачки Віри Брежнєвої, Соня Кіперман в Instagram потішила фоловерів фото зі свого відпочинку.

Дівчина показала кадри, на яких позує у чорному бікіні на тлі скелі.

"Піднялася на скелю, аби сфотографувати це, насолоджуйтеся", - написала Кіперман під фото.


Донька Брежнєвої показала фото з відпочинку

Соня показалася у купальнику

Соня Кіперман у купальнику зробила фото

23-річна Кіперман посвітила струнким тілом

Соня Кіперман вразила струкістю

Дівчина з роками все більше стає схожою на свою маму

Соня Кіперман попозувала на тлі скелі
Фото з Instagram Соні Кіперман

Нагадаємо, якось Соня Кіперман та Віра Брежнєва влаштували сімейний флешмоб та заселфилися у дзеркалі з оголеними животами.

Як відомо, у Соні є 14-річна молодша сестра Сара.

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Віра Брежнєва
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