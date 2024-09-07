23-річна донька Брежнєвої в бікіні та сітці попозувала на пляжі коло скелі. Фото
23-річна донька співачки Віри Брежнєвої, Соня Кіперман в Instagram потішила фоловерів фото зі свого відпочинку.
Дівчина показала кадри, на яких позує у чорному бікіні на тлі скелі.
"Піднялася на скелю, аби сфотографувати це, насолоджуйтеся", - написала Кіперман під фото.
Нагадаємо, якось Соня Кіперман та Віра Брежнєва влаштували сімейний флешмоб та заселфилися у дзеркалі з оголеними животами.
Як відомо, у Соні є 14-річна молодша сестра Сара.
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