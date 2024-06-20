Сімейний флешмоб? Брежнєва та її 23-річна донька похизувалися оголеними животами в мережі

Тетяна Сухачова 20 червня, 14:15
Співачка Віра Брежнєва
фото з Instagram Віри Брежнєвої

Старша донька Віри Брежнєвої Соня з роками дедалі більше стає схожою на маму як обличчям, так і фігурою.

У своєму Instagram 23-річна дівчина, яка цього року закінчила коледж у США, похизувалася стрункою талією та рельєфним пресом.

Старша дочка Віри Брежнєвої

23-річна Соня показала рельєфний прес

скрін з Instagram

23-річна дочка Брежнєвої
скрін з Instagram

Цікаво, що сама артистка майже у той самий час виклала схожу сторіс. До речі, раніше Брежнєва розповідала, як підтримує струнку фігуру, а також розкрила свої секрети догляду за шкірою.

Віра Брежнєва у чорному

Співачка також похизувалася пласким животиком

скрін з Instagram
Селфі Віри Брежнєвої
скрін з Instagram

Нагадаємо, Соня має молодшу сестру, 14-річну Сару. Дівчинка, подейкують, живе у Швейцарії. Нещодавно вона, до слова, розповіла, ким хоче стати.

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