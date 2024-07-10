У патчах, з вином та в халаті: донька Брежнєвої попозувала для реклами салону в Лос-Анджелесі. Фото

Соня Кіперман спробувала себе в моделінгу

Старша донька співачки Віри Брежнєвої, 23-річна Соня Кіперман спробувала себе у ролі фотомоделі.

Дівчина знялася для реклами масажного салону у Лос-Анджелесі та поділилася фото в Instagram.

На знімках Соні у білому халаті та з рушником на голові позує в патчах, з глянцевим журналом, з келихом ігристого та на процедурі краси для тіла.

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Соня нещодавно закінчила коледж у США

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Нагадаємо, сама Віра Брежнєва нещодавно відпочивала у Франції і ділилася звідти красивими фото. А її молодша донька Сара розповіла, на кого і де збирається навчатися.