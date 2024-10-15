Лакшері-мала: Зінченки замилували трирічною дочкою з перлами та сумкою Chanel

Марія Мельник 15 жовтня, 11:45

Донька півзахисника лондонського "Арсеналу" та збірної України Олександра Зінченка та його дружини Влади у свої три вже активно оволодіває професією блогерки і моделі.

На власній сторінці Instagram Єви батьки оприлюднили її фото у модному лакшері аутфіті.

Маленька леді попозувала у сукні українського бренду Balykina.

Маленька Єва у сукні і люксовій торбинці

Торбинку Сhanel під лук дівчинки явно підбирала мама

фото з Instagram

Олександр Зінченко дочка

Можливо, незабаром слід очікувати виходу рубрики: "Що в торбинці у Єви"?

Єва Зінченко

В Instagram вже зібралася чимала колекція луків дівчинки

Нагадаємо, Єва народилася у 2021-му. Таке ім’я для малечі обрав татусь (до речі, дівчина народилася на три тижні раніше запланованого терміну). У 2023 році у подружжя народилася ще одна донечка Лея.

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