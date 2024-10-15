Лакшері-мала: Зінченки замилували трирічною дочкою з перлами та сумкою Chanel
Донька півзахисника лондонського "Арсеналу" та збірної України Олександра Зінченка та його дружини Влади у свої три вже активно оволодіває професією блогерки і моделі.
На власній сторінці Instagram Єви батьки оприлюднили її фото у модному лакшері аутфіті.
Маленька леді попозувала у сукні українського бренду Balykina.
Нагадаємо, Єва народилася у 2021-му. Таке ім’я для малечі обрав татусь (до речі, дівчина народилася на три тижні раніше запланованого терміну). У 2023 році у подружжя народилася ще одна донечка Лея.
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