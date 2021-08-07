Зінченки розсекретили ім'я новонародженої донечки

Футболіст Олександр Зінченко забрав дружину Владу і новонароджену дочку з пологового додому.

Щасливий татко влаштував своїм дівчатам розкішну зустріч із кульками, квітами та прикрашеною рожевою кімнатою.

А ще новоспечені батьки оголосили ім'я доні. Дівчинку назвали Євою.

Зінченки уже вдома утрьох

Фото Влада виклала у своєму Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vlada Zinchenko (@v.lada_sedan)

Нагадаємо, 1-го серпня Влада Зінченко народила дочку, через рік після пишного весілля.