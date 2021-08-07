Зінченки розсекретили ім'я новонародженої донечки
Субота, 7 серпня 2021, 13:00
Футболіст Олександр Зінченко забрав дружину Владу і новонароджену дочку з пологового додому.
Щасливий татко влаштував своїм дівчатам розкішну зустріч із кульками, квітами та прикрашеною рожевою кімнатою.
А ще новоспечені батьки оголосили ім'я доні. Дівчинку назвали Євою.
Фото Влада виклала у своєму Instagram.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Нагадаємо, 1-го серпня Влада Зінченко народила дочку, через рік після пишного весілля.
powered by lun.ua
Приєднуйтесь до дискусії