Зінченки розсекретили ім'я новонародженої донечки

Субота, 7 серпня 2021, 13:00

Футболіст Олександр Зінченко забрав дружину Владу і новонароджену дочку з пологового додому. 

Щасливий татко влаштував своїм дівчатам розкішну зустріч із кульками, квітами та прикрашеною рожевою кімнатою. 

А ще новоспечені батьки оголосили ім'я доні. Дівчинку назвали Євою. 

 
Зінченки уже вдома утрьох

Фото Влада виклала у своєму Instagram. 

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Публикация от Vlada Zinchenko (@v.lada_sedan)

Нагадаємо, 1-го серпня Влада Зінченко народила дочку, через рік після пишного весілля. 


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