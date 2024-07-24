Дружина Луніна у яскравому бікіні засвітила тату в пікантному місці. Фото
Дружина голкіпера "Реал Мадрида" та української збірної з футболу Андрія Луніна, Анастасія Томазова насолоджується життям в Іспанії та поповнює свій Instagram пляжним контентом.
Дівчина виклала серію фото себе в червоно-білому українського бренду, на яких можна роздивитися тату у доволі пікантному місці.
В зоні бікіні у Насті набито "Kiss here" (цілуй тут - ред.).
Як відомо, у 25-річного Луніна та 29-річної Томазової є 2-річний син Андрій. Нещодавно Настя розказувала в сторіс, що вони з чоловіком познайомилися в інтернеті. А їхній синочок вчить три мови - англійську, іспанську та українську.
Дружина постійно підтримує чоловіка на важливих матчах і обов'язково постить фото з них.
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