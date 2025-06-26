Дружина Циганкова з нагоди свого 27-річчя і річниці їхнього шлюбу попозувала в бікіні на березі моря

Дружина гравця збірної України з футболу Віктора Циганкова, Романа, привітала коханого з днем народження і річницею шлюбу.

З цієї нагоди дівчина запостила спільні романтичні фото з відпочинку на морі.

Футболісту виповнилося 27

Подружжя навіть обрало луки, які метчаться за кольором

Віктор вирішив злитися з морем

Нагадаємо, Циганков зробив Романі пропозицію на Мальдівах у грудні 2021-го. Про обраницю спортсмена відомо небагато. Дівчина з України, однак навчається у Великій Британії.

А ще подружжя виховує сина Леона.