Дружина Циганкова з нагоди свого 27-річчя і річниці їхнього шлюбу попозувала в бікіні на березі моря

Марія Мельник - 26 червня, 18:45

Дружина гравця збірної України з футболу Віктора Циганкова, Романа, привітала коханого з днем народження і річницею шлюбу.

З цієї нагоди дівчина запостила спільні романтичні фото з відпочинку на морі.

Селфі Циганкова з коханою

Футболісту виповнилося 27

Циганков з дружиною на морі

Подружжя навіть обрало луки, які метчаться за кольором


Лук Віктора Циганкова

Віктор вирішив злитися з морем

Голоторсий Циганков

Нагадаємо, Циганков зробив Романі пропозицію на Мальдівах у грудні 2021-го. Про обраницю спортсмена відомо небагато. Дівчина з України, однак навчається у Великій Британії.

А ще подружжя виховує сина Леона.

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