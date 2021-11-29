24-річний динамівець Циганков замилував мережу світлинами із загадковою коханою
29 листопада 2021, 17:30
24-річний гравець київського "Динамо" Віктор Циганков не розкриває особистості своєї коханої, однак охоче ділиться фото з дівчиною в Instagram.
"З моєю коханою", – мило підписав фото Віктор.
Про загадкову другу половину футболіста відомо небагато. Звати її Романа. Навчається вона у Великій Британії. Циганков якось вже викладав спільні з красунею фото в день її народження. Проте в Instagram хлопець не підписаний на дівчину.
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