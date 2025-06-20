Дружина Коноплі у рожевому бікіні з квіткою посвітила засмаглими сідницями у Туреччині
Дружина захисника "Шахтаря" та національної збірної України Юхима Коноплі Анастасія Конопля (Гладун) посвітила фігурою у теплих краях.
На фото 26-річна мама посвітила засмаглими формами у рожевому купальнику.
Настя вирушила на відпочинок в Туреччину.
Нагадаємо, Анастасія і Юхим скромно розписалася 9-го березня 2022-го.
Раніше Конопля розповідала про знайомство з чоловіком та пригадала аб'юзивні стосунки з захисником "Динамо", футболістом Денисом Поповим.
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