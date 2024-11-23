"Велика косметичка": вагітна дружина Остапчука похизувалася новим розкішним автомобілем. Фото

Фото з Instagram Володимира Остапчука

Вагітна дружина шоумена Володимира Остапчука, 24-річна Катерина похизувалася перед своїми підписниками новенькою автівкою.

Світлини вона показала у своєму Instagram.

"У мене є новина. Вже кілька тижнів їжджу на своїй першій власній машині", - написала Остапчук.

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І першою машиною Каті виявився розкішний позашляховик BMW білого кольору.

Вочевидь, автівку Каті презентував Вова

Катя та Володимир живуть за Києвом у приватному будинку, тож, за словами дівчини, без власного авта було незручно бути прив'язаною до машини чоловіка.

"А з малим треба буде їздити в лікарні і тп", - додала вона.

Також Катерина похизувалася шкіряним салоном автівки шоколадного кольору і зазначила, що машина для неї як "велика косметичка".

До речі, своїй другій дружині Христині Вова дарував позашляховик Range Rover

"Й без дітей через три дні тут був срач. Я нарешті видихнула, що у своїй машині можна робити що хочеш. Як велика косметичка. Бо в машині чоловіка не дай Бог залишити фантик", - зазначила Остапчук.

Скріншот з Instagram Катерини Остапчук

Нагадаємо, після розлучення друга дружина Остапчука, нотаріуска Христина Горняк розповіла, чи вимагав шоумен повернути йому подарований їй позашляховик.

Як відомо, Катерина та Володимир Остапчуки чекають на сина. Для Каті малюк стане першою дитиною, а для Вови - третьою.

У шоумена є двоє старших дітей від першого шлюбу - донька Емілія та син Еван.