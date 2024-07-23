"Ладно, розповім!": дружина Остапчука про пікантну річ, яку він їй забороняє

Марія Мельник 23 липня, 13:30
Катерина Остапчук в сукні

Дружина Остапчука про заборони від чоловіка

Третя дружина шоумена Володимира Остапчука, 24-річна Катерина Полтавська доволі часто обговорює з підписниками подробиці особистого життя.

Цього разу дівчина вкотре відповідала на запитання аудиторії і розказала, чи є речі, які забороняє робити їй чоловік.

Спершу Катя запевнила, що не робить "нічого такого", аби їй щось забороняли. Однак у наступній Insta-сторі вона таки зізналася, що не може вийти з дому без... трусів.


Остапчуки - спільне фото

"Ладно, розповім! Днями ми збиралися в супермаркет, а перед цим я купалася в басейні. На першому поверсі немає моїх речей, тому я хотіла зняти купальник і без спідньої білизни одягти шорти. Ну буває! Але він сказав, що я так не піду. Я просто мовчки дивилася на нього. На що він відповів: "Ну давай ще ображатися на те, що я прошу дружину не виходити з будинку без трусів"", - пригадала Полтавська.

Дружина Остапчука про заборони

Нагадаємо, раніше Полтавська згадувала смішні й зворушливі подробиці початку їхніх стосунків.

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