"Ладно, розповім!": дружина Остапчука про пікантну річ, яку він їй забороняє
Третя дружина шоумена Володимира Остапчука, 24-річна Катерина Полтавська доволі часто обговорює з підписниками подробиці особистого життя.
Цього разу дівчина вкотре відповідала на запитання аудиторії і розказала, чи є речі, які забороняє робити їй чоловік.
Спершу Катя запевнила, що не робить "нічого такого", аби їй щось забороняли. Однак у наступній Insta-сторі вона таки зізналася, що не може вийти з дому без... трусів.
"Ладно, розповім! Днями ми збиралися в супермаркет, а перед цим я купалася в басейні. На першому поверсі немає моїх речей, тому я хотіла зняти купальник і без спідньої білизни одягти шорти. Ну буває! Але він сказав, що я так не піду. Я просто мовчки дивилася на нього. На що він відповів: "Ну давай ще ображатися на те, що я прошу дружину не виходити з будинку без трусів"", - пригадала Полтавська.
Нагадаємо, раніше Полтавська згадувала смішні й зворушливі подробиці початку їхніх стосунків.
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