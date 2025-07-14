Дружина привітала Шевченка з 21-ю річницею шлюбу їхнім фото в молодості
Президент української асоціації з футболу Андрій Шевченко та його дружина, модель Крістін Пазік відзначили річницю шлюбу.
У своєму Instagram подружжя запостило архівне фото з нагоди спільного 21-го року.
Цікаво, що Андрій і Крістен познайомилися у 2001 році, коли італійський дизайнер Джорджіо Армані запросив зірку українського футболу на свій показ.
Як відомо, пара виховує чотирьох синів: 20-річного Джордана, 18-річного Крістіана, 12-річного Александра та 11-річного Райдера.
Раніше ТаблоID розказував про романтичну історію кохання пари.
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