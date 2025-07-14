Дружина привітала Шевченка з 21-ю річницею шлюбу їхнім фото в молодості

Президент української асоціації з футболу Андрій Шевченко та його дружина, модель Крістін Пазік відзначили річницю шлюбу.

У своєму Instagram подружжя запостило архівне фото з нагоди спільного 21-го року.

До речі, у Крістен з чоловіком є й спільне фото у спідньому

Цікаво, що Андрій і Крістен познайомилися у 2001 році, коли італійський дизайнер Джорджіо Армані запросив зірку українського футболу на свій показ.

Як відомо, пара виховує чотирьох синів: 20-річного Джордана, 18-річного Крістіана, 12-річного Александра та 11-річного Райдера.

Раніше ТаблоID розказував про романтичну історію кохання пари.