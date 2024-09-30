Шевченко показав, як провів 49-річчя з дружиною та сином-студентом у США. Фото
Легенда українського футболу Андрій Шевченко, який 29-го вересня відзначив 49-річчя, провів цей день у США разом із первістком Джорданом та дружиною, моделлю Крістін Пазік.
Кількома світлинами з сином, який у 2023-му році вступив до Єльського університету, спортсмен поділився на своїй сторінці в Instagram.
"Дякую усім за ваші привітання. Вони зробили цей день особливішим. Було чудово провести час у США, відвідуючи нашого сина Джордана. Завжди з думками про нашу рідну країну", – написав він.
До речі, у Крістін та Андрія також є троє інших синів: 17-річний Крістіан, 11-річний Александр та 10-річний Рейдер. Старший із трьох хлопців, до речі, пішов батьковим слідом і грає за юнацьку збірну України.
Нагадаємо, про історію кохання Андрія Шевченка та його дружини Крістін Пазік, які разом вже понад 20 років, читайте у попередньому матеріалі TabloId.