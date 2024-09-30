Шевченко показав, як провів 49-річчя з дружиною та сином-студентом у США. Фото

Тетяна Сухачова 30 вересня, 09:38

Легенда українського футболу Андрій Шевченко, який 29-го вересня відзначив 49-річчя, провів цей день у США разом із первістком Джорданом та дружиною, моделлю Крістін Пазік.

Кількома світлинами з сином, який у 2023-му році вступив до Єльського університету, спортсмен поділився на своїй сторінці в Instagram.

"Дякую усім за ваші привітання. Вони зробили цей день особливішим. Було чудово провести час у США, відвідуючи нашого сина Джордана. Завжди з думками про нашу рідну країну", – написав він.

Андрій Шевченко із сином Джорданом

Подружжя навідалося до сина. Джордан, як відомо, вчиться у Єльському університеті

фото з Instagram

Андрій Шевченко із сином Джорданом

Хлопець в універсиеті, до речі, вивчає українську мову

фото з Instagram
Андрій Шевченко із дружиною

У Крістін та Андрія 4 синів

фото з instagram
Шевченко з сином Джорданом у США
фото з Instagram
Андрій Шевченко зі старшим сином
фото з Instagram

До речі, у Крістін та Андрія також є троє інших синів: 17-річний Крістіан, 11-річний Александр та 10-річний Рейдер. Старший із трьох хлопців, до речі, пішов батьковим слідом і грає за юнацьку збірну України.

Нагадаємо, про історію кохання Андрія Шевченка та його дружини Крістін Пазік, які разом вже понад 20 років, читайте у попередньому матеріалі TabloId.

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