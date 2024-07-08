Разом понад 20 років: історія кохання Андрія Шевченка та його дружини Крістен Пазік

Футболіст Шевченко і модель Пазік - пара, яка разом понад 20 років Фото: Instagram

Історія кохання футболіста Андрія Шевченка та його дружини Крістен Пазік триває уже понад 20 років. Пара познайомилася в Італії, і там без відповідних пристрастей не минулося.

Хоча подружжя і не виносить подробиці особистого життя назагал, ТаблоID зібрав найцікавіші факти. Чи міг Андрій Шевченко повторити долю Девіда Бекхема? Як Крістен Пазік прийняли в Україні? Та хто із чотирьох синів футболіста продовжує його справу на полі? Читайте подробиці у матеріалі.

Дефіле Шевченка і знайомство з Пазік

Він народився у селі Двірківщина, що у Київській області. У дев’ять років почав займатися футболом, хоч його батьки досить скептично ставилися до цього заняття. Грав у складі київського "Динамо", італійського "Мілана" та лондонського "Челсі". У 2003 році став першим українцем, який виграв Лігу чемпіонів. А вже наступного – володарем "Золотого м’яча".

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Вона має польське коріння. Утім, народилася в Міннеаполісі, США в родині відомого бейсболіста Майка Пазіка. Професійно займалася плаванням, але свого часу обрала модельний бізнес та побудувала успішну кар’єру.

Усе це про Андрія Шевченка та його дружину Крістен Пазік Фото: Instagram

Вони познайомилися у 2001 році, коли італійський дизайнер Джорджіо Армані запросив зірку українського футболу на свій показ. Тоді Андрій навіть продефілював у модному костюмі, а за ним, як пишуть, спостерігали Бред Пітт та Джордж Клуні. Після показу відбулася вечірка, і саме там Андрій та Крістен зустрілися вперше. Причому, сам вона першою підійшла поговорити.

"Коли я познайомився з Крістен, я зрозумів, що це не лише та людина, яку я люблю, а та, з ким я сміливо можу зв’язати своє життя. У неї спортивна родина. Її батько – колишній бейсбольний гравець. І він працював тренером у крутих командах. Тому вона знає, що таке спортивне життя. Це постійні перельоти, увага і так далі. Ми близькі за духом, ми однаково бачимо життя", - так у 2015 році розповідав Шевченко в розмові з Дмитром Гордоном.

Італійські пристрасті

Але не усе було так просто. Того часу Крістен зустрічалася із сином власника клубу "Мілан", де грав Андрій, П’єром Берлусконі. В один момент їхні стосунки розійшлися по швах через чутки про зради італійця. Подейкували, що той підбурював батька продати Шевченка після початку його стосунків з Пазік.

Тим часом пара долала мовний бар'єр Фото: Instagram

"Ані вона, ані я не могли нормально говорити італійською. Про іншу мову тоді не йшлося. Але парадокс в тому, що за 2 місяці ми настільки підняли нашу італійську. Я підкреслюю слово "нашу", бо деякі слова тільки ми могли так говорити. Це було цікаво. Щоправда була велика різниця у менталітеті", - розповідав футболіст.

А от рідні Андрія Шевченка, здається, не відчували мовного бар’єру. За його словами, Крістен легко влилася у його родину. Вони теж відчули її споріднену душу.

Не рівняння на Бекхема

Уже як пара Андрій та Крістен з’явилися у 2003 році на обкладинці чоловічого журналу GQ. Тоді той випуск побив усі рекорди продажів.

Пара могла б сміливо повторити публічний успіх Вікторії та Девіда Бекхема, який після футбольної кар’єри обрав модельну.

"Він завжди залишається великим професіоналом і гарною людиною. Але у нього дві роботи, а в мене - одна", - говорив Шевченко щодо Бекхема.

Легенди на одному фото Фото: Instgaram

І справді, Шевченко та Пазік віддають перевагу не виносити назагал подробиці свого особистого життя. Навіть про весілля відомо дуже мало, що вже й говорити про відповідні фото. У ЗМІ зазначають, що пара не влаштовувала помпезної церемонії. А сам розпис відбувся під час гри у гольф. Кажуть, що жінка тоді була вже на шостому місяці вагітності первістком.

Багатодітна родина

Андрій Шевченко та Крістен Пазік офіційно одружилися 14 липня 2004 року. Вже у жовтні у них народився син Джордан. Футболіст був присутній на пологах і підтримував дружину.

У листопаді 2006 року їхня родина поповнилася ще на одного хлопчика – Крістіана.

"Дружина обирала імена. Вони мені теж сподобалися, і я радий, що ми так назвали дітей. Сподіваюся, може буде дівчинка, і тоді я її назву", - ділився Шевченко.

Такі вже дорослі старші сини Андрія Шевченка Фото: Instagram

Тоді ж, у 2006 році, Андрій підписав контракт із "Челсі" і родина перебралася до Лондона. Там кар’єра футболіста помітно пішла на спад, за що прихильники звинувачували Крістен. Мовляв, вона наполягла на переїзді.

Згодом Шевченко знову повернувся до "Мілана", а також зіграв за київське "Динамо". У 2012 та 2014 роках Пазік народила ще двох синів – Александра і Райдер-Габріеля. Як зізнавався чоловік, діти зробили його добрішим. І всю свою увагу він приділяє їм.

Справжня команда Фото: Instagram

А от поповнення – донечку, про яку зірка футболу говорив – пара вже не планувала.

"Четверо – це вже така межа для нас. П’ятої дитини поки у планах немає. Треба виховати – із хлопцями, мабуть, складніше, ніж із дівчатами. Треба бути гарними батьками: школи, футбольні команди, поїздки – все це в батьківському плані", - говорив він у розмові з Наталею Могилевською.

Син-футболіст під номером 7

Зараз родина футболіста перебуває у Лондоні. А от старший син Джордан Шевченко у 2023 році вступив до Єльського університету, що у США. Там він почав вивчати українську мову та історію.

А от Крістіан упевнено йде стежкою батька - біографія Андрія Шевченка поповниться ще одним футболістом Фото: Instagram

"Один із моїх молодших братів намагається піти у професійний футбол, тож на нього ліг увесь цей тягар відповідальності перед авторитетом батька. Ми всі намагалися показати, що він не має бути таким же гравцем, як тато, і йти своїм шляхом. Але він отримав свій виклик у (молодіжну – ред.) команду, і ми всі за нього тішимося", - розповів в одному інтерв’ю хлопець.

Так, саме Крістіан Шевченко у березні цього року дебютував у юнацькій збірній. Перед цим хлопець отримав українське громадянство. Зірковий татусь привітав "номер 7", під яким і грає Крістіан.

Подружжя може сміливо пишатися своїми дітьми Фото: Instagram

Нагадаємо, нещодавно ТаблоID писав, як Крістен Пазік ніжно привітала Андрія Шевченка із днем батька. Вона показала його в обіймах синів.