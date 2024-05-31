Дружина футболіста Яремчука у шкіряній сукні пожартувала про пенсійне посвідчення в день свого 30-річчя

31-го травня дружина українського футболіста Романа Яремчука, Христина відзначає 30-річчя.

З нагоди круглої дати іменинниця поділилася у своєму Instagram звабливими фото, на яких млосно поласувала святковим тортом.

"Фсьо мені – 30. Яка процедура оформлення пенсійного посвідчення", – жартома написала вона.

Дружина футболіста у стильному луці поласувала смаколиком фото з Instagram Христини

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Христина відзначила 30-річчя фот з Instagram

До речі, сам спортсмен теж не оминув увагою свято дружини. У сторіс свого Instagram він запостив промовистий знімок, який підписав: "З днем народження, кохана".

Футболіст замилував мережу скрін з Instagram

До речі, Христина з тих дівчат, які полюбляють влаштовувати стильні фотосети. Нещодавно дівчина наробила кадрів у ч/б та похизувалася ними у мережі.

Нагадаємо, Яремчуки не єдина футбольна родина, яка демонструє ніжності у соцмережах. Наприклад, Олександр і Влада Зінченки також часто демонструють спільні фото, зокрема, із обома донечками.