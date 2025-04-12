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Дружина Шевченка показала рідкісне фото синів за грою в шахи

Юлія Леськова - 12 квітня, 15:52
Крістен Пазік та Андрій Шевченко на фото
Фото з Instagram Крістен Пазік

Дружина президента Української асоціації футболу Андрія Шевченка, колишня модель Крістен Пазік в Instagram показала рідкісне фото синів. 

Крістен зазнімкувала 18-річного Крістіана за грою у шахи з 11-річном Райдером. 

Крістен написала, що Крістіан перебуває на відновленні. Ймовірно, після гри проти Манчестер Сіті, яка пройшла кілька днів тому. Його команда Уотфорд програла у півфіналі Юнацького кубка Англії. 


Сини Андрія Шевченка та Крістен Пазік

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У подружжя є ще двоє синів: 12-річний Александр та 20-річний Джордан. 

До речі, Крістіан грає за молодіжну збірну України з футболу. 

Раніше Шевченко зі старшим і молодшим синами показували фото з Парижа. 


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