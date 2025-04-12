Дружина Шевченка показала рідкісне фото синів за грою в шахи
Дружина президента Української асоціації футболу Андрія Шевченка, колишня модель Крістен Пазік в Instagram показала рідкісне фото синів.
Крістен зазнімкувала 18-річного Крістіана за грою у шахи з 11-річном Райдером.
Крістен написала, що Крістіан перебуває на відновленні. Ймовірно, після гри проти Манчестер Сіті, яка пройшла кілька днів тому. Його команда Уотфорд програла у півфіналі Юнацького кубка Англії.
У подружжя є ще двоє синів: 12-річний Александр та 20-річний Джордан.
До речі, Крістіан грає за молодіжну збірну України з футболу.
Раніше Шевченко зі старшим і молодшим синами показували фото з Парижа.
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