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"Дякую за все": Шевченко рідкісним фото привітав маму з днем народження

Карина Тімкова - 20 лютого, 15:45

Президент української асоціації футболу Андрій Шевченко ніжно звернувся до мами у її День народження.

У своєму Instagram 49-річний ексфутболіст показав, як із усмішкою обіймає Любов Миколаївну. Вітальний текст спортсмен написав українською та англійською мовами.

"Люба моя матуся, З Днем Народження! Дякую за все, любимо тебе", — додав Андрій до фото.

Андрій Шевченко показав рідкісне фото з мамою
Шева показав свою ошатну іменинницю
фото з Instagram

Підписники приєднались до привітань, пишучи в коментарях: "Многії і благії літа", "Щирі вітання", "Дякую за те, що принесли Шеву у цей світ".

Нагадаємо, з 2004 року Андрій одружений з американською моделлю Крістен Пазік. Подружжя має чотирьох синів: старшого Джордана, якому нещодавно виповнилось 20 років, 18-річного Крістіана, 12-річного Александра і 10-річного Райдера-Габріеля.

До речі, професійно грає у футбол тільки Крістіан. Зірковий батько не раз зізнавався, що дуже пишається своїм сином.

Шевченко полюбляє публічно вітати членів родини з днем народження і публікувати сімейні кадри.

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