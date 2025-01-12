Дружина Зінченка замилувала обіймами з їхньою 3-річною донечкою. Фото

Фото з Instagram Влади Зінченко

Дружина українського футболіста Олександра Зінченка, колишня спортивна журналістка Влада замилувала обіймами з їхньою старшою дочкою, 3-річною Євою.

На світлині, яку вона опублікувала в Instagram, дружина футболіста тримає на колінах донечку та ніжно притискає її до себе. Здається, красуні відпочивали разом у якомусь закладі харчування.

Дружина футболіста замилувала обіймами з донечкою Скріншот з Instagram Влади Зінченко

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Як відомо, у подружжя Зінченків є ще одна донечка - Лея.

До речі, влітку минулого року Влада замилувала мережу першим візитом Єви на футбольне поле до тата.