Дружина Зінченка замилувала обіймами з їхньою 3-річною донечкою. Фото
Дружина українського футболіста Олександра Зінченка, колишня спортивна журналістка Влада замилувала обіймами з їхньою старшою дочкою, 3-річною Євою.
На світлині, яку вона опублікувала в Instagram, дружина футболіста тримає на колінах донечку та ніжно притискає її до себе. Здається, красуні відпочивали разом у якомусь закладі харчування.
Як відомо, у подружжя Зінченків є ще одна донечка - Лея.
До речі, влітку минулого року Влада замилувала мережу першим візитом Єви на футбольне поле до тата.
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