"Виводила тата на гру": дружина Зінченка показала дебют 3-річної Єви на футбольному полі. Фото

Старша дочка футболіста Олександра Зінченка 3-річна Єва дебютувала на футбольному полі пліч-о-пліч із татом напередодні товариського матчу лондонського "Арсеналу" та французького "Леону".

Щоправда дівчинка не грала у футбол, а просто вивела батька на поле. Зворушливим моментом поділилася дружина Зінченка Влада у сторіс свого Instagram.

"Євка сьогодні вперше виводила тата на гру", – написала вона.

Єва дебютувала на футбольному полі скрін з Instagram

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Побачила маму з камерою :) скрін з Instagram

Красуня в іменній футболці :) скрін instagram

Згодом Зінченко виклав фото із донечкою до свого Instagram фото з Instagram Олександра Зінченка

До речі, Єві нещодавно виповнилося роки. Крихітка також має молодшу сестричку, 1-річну Лею, яка також народилася у серпні.

Нагадаємо, про історію кохання Олександра і Влади TabloID розповідав у попередньому матеріалі.