"Виводила тата на гру": дружина Зінченка показала дебют 3-річної Єви на футбольному полі. Фото
Старша дочка футболіста Олександра Зінченка 3-річна Єва дебютувала на футбольному полі пліч-о-пліч із татом напередодні товариського матчу лондонського "Арсеналу" та французького "Леону".
Щоправда дівчинка не грала у футбол, а просто вивела батька на поле. Зворушливим моментом поділилася дружина Зінченка Влада у сторіс свого Instagram.
"Євка сьогодні вперше виводила тата на гру", – написала вона.
До речі, Єві нещодавно виповнилося роки. Крихітка також має молодшу сестричку, 1-річну Лею, яка також народилася у серпні.
Нагадаємо, про історію кохання Олександра і Влади TabloID розповідав у попередньому матеріалі.
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