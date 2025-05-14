"Цей рік був пеклом для обох": дружина Розового подала на розлучення через зради

Подружжя пробуло разом понад рік

Комік і зірка "Ліги Сміху" Віктор Розовий розлучається з дружиною, акторкою Ольгою через рік після одруження.

Про це вже ексдружина гумориста повідомила в Instagram.

Акторка також відкрито назвала причину розриву шлюбу.

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"Будьте певні, цей рік був пеклом для обох, більш ніж можна уявити. Усе, що виринуло, боліло не менше, ніж ситуація з пораненням. Ми чесно старались: працювали як у сімейній терапії, так і кожен окремо. Цей рік ми намагались бути поруч, бути підтримкою. Приймати не одну, а одразу дві нові реальності - виснажливо. Я не можу це стерти чи просто забути. Кожен залишається зі своєю правдою", - написала Ольга.

Ольга не стала приховувати причину розлучення

Як відомо, до повномасштабного вторгнення Розовий був учасником команди Загорецька Людмила Степанівна, а також брав участь у проєкті "1+1" "Ігри приколів".

На початку великої війни Розовий записався добровольцем у полк "Азов". Воював на Херсонському та Бахмутському напрямках, брав участь у обороні Києва.

Нагадаємо, Розовий одружився з Ольгою у березні 2024-го. Того ж місяця гуморист отримав тяжке поранення на фронті.

Розовий отримав осколкове поранення голови під час виконання бойового завдання, а протягом наступних двох тижнів за його життя боролись медики.