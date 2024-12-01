"Грошей стає все менше": інсайдер заявив, що 30-річному Біберу загрожує банкрутство

Фото з Instagram Джастіна Бібера

30-річний канадський співак Джастін Бібер, який нещодавно вперше став батьком, перебуває на межі банкрутства.

Принаймні так пише видання RadarOnline з посиланням на джерела.

Зазначається, що Джастін витрачає гроші так, ніби завтра не настане, не переймаючись через те, що потік його доходів "пересихає".

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Попзірка не випускав студійних альбомів з 2021-го року, а у 2023-му йому довелося скасувати свій тур через діагноз "синдром Рамзі-Ганта" (його іноді називають оперізуючим герпесом і він має варіабельні прояви, які можуть включати ураження нижніх рухових нейронів лицевого нерва, глухоту, запаморочення та біль).

"Джастін завжди безвідповідально ставився до грошей і витрачав їх вільно, не зважаючи на ціни чи баланс свого рахунку. Не дивно, що грошей стає все менше", - сказало джерело.

Джастін та його дружина Хейлі звикли до розкішного життя

Одним із сильних ударів по фінансах Бібера став великий податок на нерухомість за маєток у Каліфорнії - у розмірі 380 349 доларів.

"Найшвидший спосіб заробити гроші — це гастролі, але Джастін, ймовірно, не витримає дороги через свою хворобу", - пояснив інсайдер.

Додається, що співак розглядає можливість подати до суду на своїх колишніх радників за некоректне управління його статками у 300 мільйонів доларів.

"Для Джастіна справи йдуть не дуже добре. Без будь-якого грошового потоку він не зможе довго продовжувати свій екстравагантний спосіб життя", - додало джерело.

Як відомо, раніше інсайдер повідомляв, що фінанси Джастіна Бібера скоротилися через розкішні забаганки його дружини, моделі Хейлі Бібер.

Нагадаємо, Джастін та Хейлі у вересні 2019 року відгуляли розкішне весілля.