Взяла літак заради манікюру: Бібер потерпає через марнотратсво вагітної дружини - інсайдер

Парі ще зовсім нещодавно пророкували розлучення фото з Instagram

Зіркове подружжя Джастін та Хейлі Бібери здаються абсолютно щасливими. Особливо, перебуваючи в очікуванні свого первістка, про що пара оголосила у травні.

Однак, як переконує Daily Mail, посилаючись на близьке оточення пари, їхні стосунки далекі від ідеалу. І причина цьому досить тривіальна – гроші.

Зі слів інсайдера, на Джастіна тисне той факт, що його благовірна має звичку жити на широку ногу. Вона витрачає чимало із його статків, аби підтримувати свій лакшері спосіб життя.

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Зокрема, для церемонії повторного обміну клятвами Хейлі забажала нову каблучку. 18-каратний діамант коштував Джастіну 1,5 мільйона доларів. І це при тому, що оригінальна заручальна каблучка, яку співак презентував коханій у 2018-му, розміром 10 каратів обійшлася хлопцеві також недешево – 600 тисяч доларів.

"Джастін був проти купівлі нової каблучки і деякі його люди казали йому, що зі сторони Хейлі було жахливо навіть просити про неї. Але вона сказала йому, аби поновити обітниці, треба нова каблучка. Кінець кінцем вона отримала, що хотіла", – сказало джерело.

Праворуч на підмізинному 18-каратна каблучка, а на лівій руці – стара 10-каратна фото з Instagram Хейлі Бібер

"Хейлі – надзвичайна марнотратка. Вона витрачає десятки мільйонів на приватні літаки, щоб подорожувати світом. А одного разу вона взяла літак просто, щоб злітати на манікюр до конкретного майстра (в інший куточок планети)", – стверджує інсайдер.

Близьке коло співака занепокоєне його становищем. Подейкують, що Бібер погодився виступати на розкішному весіллі індійських спадкоємців лише тому, що йому треба були гроші. За вечір він отримав 10 мільйонів готівкою.

Також менеджмент артиста побоюється втручання Хейлі у його музично-бізнесові справи. Як відомо, Бібер у січні 2023-го оголосив про продаж прав на всі свої пісні – а це 291 композиція. За умовами угоди, співак отримав за свій доробок 200 мільйонів доларів. Проте втратив права на роялті та інші виплати від використання його творчості.

Хейлі також "долучається" до музичних справ чоловіка фото з Instagram Хейлі Бібер

Джерело переконує, що оточення Бібера благало його не продавати права, але дружина "зіграла основну роль, підштовхуючи його до цієї угоди".

"Він ізольований від друзів та родини. Він почувається жалюгідним зараз, адже Хейлі взяла над ним повний контроль. Він втратив свою ідентичність, креативність, яка рухала ним, і натхнення", – сказав інсайдер.

фото з instagram Хейлі Бібер

Ба більше, він додає, що це Хейлі приклала руку до його "стилю безхатька". Мовляв, раніше вона звикла, що Джастін виглядав добре і доглянуто. Але їй вигідно, коли він одягається дуже просто, адже це не приваблює інших дівчат.

На прохання прокоментувати ці закиди, представник пари відмовився говорити. Він також назвав подібні тези "непристойними".

Нагадаємо, Джастін заручився з Хейлі у 2018-му, через 2 місяці після розставання зі співачкою Селеною Гомес. Ще через два місяці після пропозиції пара побралася. А вже 2019-го зіграла пишне весілля.

Напередодні звістки про вагітність Хейлі подружжю закидали розлучення.