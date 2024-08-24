Джастін та Хейлі Бібери вперше стали батьками та розсекретили ім'я дитини

Фото з Instagram Джастіна Бібера

30-річний канадський співак Джастін Бібер та його дружина, 27-річна американська модель Хейлі Бібер вперше стали батьками. У подружжя народився син.

Про це зірка повідомив на своїй сторінці в Instagram.

Джастін поділився фото з маленькою ніжкою новонародженого сина.

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"Ласкаво просимо додому", - написав співак.

Також новоспечений тато розсекретив ім'я свого первістка. Дитину назвали Джек Блюз Бібер.

Співак поділився щасливою новиною зі своїми шанувальниками

Нагадаємо, Джастін та Хейлі Бібер одружилися у 2018 році на розкішному курорті у Південній Кароліні.

Як відомо, про те, що Хейлі вагітна подружжя повідомило, коли модель була вже на сьомому місяці вагітності.