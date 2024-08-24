Джастін та Хейлі Бібери вперше стали батьками та розсекретили ім'я дитини

Юлія Леськова 24 серпня, 09:58
Джастін та Хейлі Бібер позують для фото
Фото з Instagram Джастіна Бібера

30-річний канадський співак Джастін Бібер та його дружина, 27-річна американська модель Хейлі Бібер вперше стали батьками. У подружжя народився син.

Про це зірка повідомив на своїй сторінці в Instagram.

Джастін поділився фото з маленькою ніжкою новонародженого сина.


"Ласкаво просимо додому", - написав співак.

Також новоспечений тато розсекретив ім'я свого первістка. Дитину назвали Джек Блюз Бібер.

Новонароджений син Хейлі та Джастіна Біберів

Співак поділився щасливою новиною зі своїми шанувальниками

Нагадаємо, Джастін та Хейлі Бібер одружилися у 2018 році на розкішному курорті у Південній Кароліні.

Як відомо, про те, що Хейлі вагітна подружжя повідомило, коли модель була вже на сьомому місяці вагітності.

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