Джастін та Хейлі Бібери вперше стали батьками та розсекретили ім'я дитини
30-річний канадський співак Джастін Бібер та його дружина, 27-річна американська модель Хейлі Бібер вперше стали батьками. У подружжя народився син.
Про це зірка повідомив на своїй сторінці в Instagram.
Джастін поділився фото з маленькою ніжкою новонародженого сина.
"Ласкаво просимо додому", - написав співак.
Також новоспечений тато розсекретив ім'я свого первістка. Дитину назвали Джек Блюз Бібер.
Нагадаємо, Джастін та Хейлі Бібер одружилися у 2018 році на розкішному курорті у Південній Кароліні.
Як відомо, про те, що Хейлі вагітна подружжя повідомило, коли модель була вже на сьомому місяці вагітності.
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