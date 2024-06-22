Не сумує, а робить селфі: Лопес у купальнику зазнімкували на відпочинку без Аффлека

54-річна американська співачка Дженніфер Лопес, вочевидь, не збирається "закриватися" від світу на тлі чуток про розлучення зі своїм чоловіком, актором Беном Аффлеком, а навпаки - насолоджується відпочинком в Італії без нього.

Папараці зазнімкували Джей Ло, коли вона разом зі своїми друзями відпочивала на яхті в італійському Позітано. На світлинах Лопес у суцільному білому купальнику робила селфі.

"Зроблю фото так, аби він зрозумів, що втратив", - напевно думала у цей момент Джей Ло

Свій пляжний обрах Дженніфер доповнила босоніжками на підборах, золотими прикрасами та сонцезахисними окулярами.

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Лопес демонструє своє підтягнуте тіло на відпочинку

Нагадаємо, вже досить довго ходять чутки, що Дженніфер Лопес та Бен Аффлек збираються розлучатися після майже двох років шлюбу.

Як відомо, ЗМІ припускають, що пара може оголосити про своє розставання напередодні Дня Незалежності США - 4 липня.

Також повідомлялося, що родина співачки змінила своє ставлення до Аффлека. Зараз її мама категорично проти її стосунків з Беном.

А от Аффлека почали все частіше помічати у компанії колишньої дружини, акторки Дженніфер Гарнер.

До слова, днями Бен в інтерв'ю зізнався, що його дратує в Лопес.