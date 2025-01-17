"Ідемо вперед з любов'ю": Альба підтвердила, що розлучається з чоловіком після 16 років шлюбу

43-річна американська акторка Джессіка Альба підтвердила, що розлучилася зі своїм чоловіком Кешем Ворреном після 16 років шлюбу.

16-го січня зірка залишила в Instagram допис, де розповіла про статус їхніх стосунків.

"Я вже багато років перебуваю на шляху до самопізнання та трансформації, - як особистість, і у партнерстві з Кешем. Я пишаюся тим, як ми зросли як пара і в нашому шлюбі за останні 20 років, і тепер настав час для нас розпочати нову главу розвитку й еволюції як окремі особистості", - написала Альба.

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"Ми ідемо вперед з любов’ю, добротою та повагою одне до одного й назавжди залишимося сім’єю. Наші діти залишаються нашим найвищим пріоритетом, і ми просимо поважати нашу приватність у цей час", - йдеться у дописі.

Акторка, яку протягом місяців бачили без обручки, нібито розійшлася з 45-річним продюсером ще минулого року.

Також стверджується, що вона найняла адвоката для оформлення розлучення.

Протягом тижнів фанати висловлювали побоювання, що Джессіка та Кеш припинили стосунки. На це було чимало натяків. На початку січня зірка опублікувала пост в Instagram про нові розпочинання. Побажавши своїм підписникам щасливого 2025-го, Джессіка зазначила, що залишає минуле позаду.

У великій серії фотографій жодна не включала Кеша. Більшість знімків були з нею самою, її доньками Онор та Хейвен або її жіночим оточенням.

Нагадаємо, Альба та та Воррен вперше зустрілися у 2004-му році. Пара зіграла весілля у 2008-му році у Беверлі Хіллс.

Подружжя виховує трьох дітей: 16-річну доньку Онор і 13-річну Хейвен, а також 7-річного син Хейса.