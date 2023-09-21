Хадід на пляжі посвітила пресом у бікіні та показала 3-річну "найкращу подружку"

Поки Леонардо ДіКапріо ховається по кутках в обіймах італійської моделі Вітторії Черетті, Джіджі Хадід, здається, навіть не думала вішати через це ніс.

Манекенниця днями відзначила 3-річчя донечки Каї та показала зворушливі знімки дівчинки у своєму Instagram.

"Святкували 3-річчя цього тижня. Це така честь бути її мамою і пізнавати це життя через неї. Щасливого дня народження моїй найсолодшій, найрозумнішій, найвідважнішої подружки. Дитина-мрія, любов мого життя", – написала Джіджі.

Джіджі на пляжі засвітила тренований прес та показала забавки з донечкою в день її народження фото з instagram

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Як відомо, 3-річну Каї Хадід народила від співака Зейна Маліка. Із ним модель кілька років перебувала у стосунках, періодично роблячи паузи у відносинах.

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У 2021-му пара остаточно розійшлася. Подейкують, що причиною тому стало фізичне насильство Маліка у бік мами Джіджі Йоланди.

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Джіджі пригадала перші місяці життя дитини фото з Instagram

Нагадаємо, нещодавно Хадід втрапила у халепу. Дівчину під час відпустки на Кайманових островах заарештували за ввезення до марихуани.