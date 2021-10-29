Хадід розірвала стосунки з Маліком, бо він ударив її матір - ЗМІ

Американська модель Джіджі Хадід розірвала стосунки з батьком своєї дочки, музикантом Зейном Маліком через його конфлікт з тещею Йоландою Хадід.



Про це пише People з посиланням на кілька джерел.

"Вони зараз не разом. Хоча вони обидва хороші батьки", - сказав виданню друг сім'ї Хадід.

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"Джіджі зосереджена виключно на найкращому для Хаї. Зараз вона просить про приватність", – зазначив представник моделі у коментарі People.

Представники Йоланди та Маліка не відповіли на численні запити про коментар.

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Раніше, 28-го жовтні TMZ з посиланням на джерело повідомило, що матір Джіджі звинуватила зятя у тому, що він її вдарив. Жінка навіть подумує подати заяву у поліцію.

Утім, Малік категорично заперечив звинувачення матері Хадід і назвав їх фальшивими.

Жодних подробиць про сварку поки немає. Але, судячи з допису Зейна у Twitter, конфлікт виник через те, що минулого тижня Йоланда Хадід завітала до помешкання доньки, коли тієї не було вдома. І цей вчинок тещі Малік вважає порушенням приватності.

Зейну не подобається, що матір його дівчини може просто так, без попередження, заявитися у них на порозі фото з instagram

Крім того, у своєму Twitter, Малік написав, що прагне створити "безпечний приватний простір для своєї доньки". Також він наголосив, що хоче, аби їхні сімейні справи не виносилися на світову сцену".

Музикант заявив, що скандальний інцидент "був і все ще має бути приватною справою".

Нагадаємо, у вересні 2020 Хадід та Малік стали батьками дівчинки. Джіджі народжувала вдома і вже через 10 тижнів після пологів знялася у Vogue.